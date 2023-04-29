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ММА

29 апреля, 22:50

Исмаилов о бое Кратос — Фролич: «Я бы остановил после второго раунда»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец ММА и боксер Магомед Исмаилов прокомментировал поединок Сергея Калинина, по прозвищу Кратос, против бразильца Кристиана Фролича.

«Жесткое, жестокое противостояние, — сказал Исмаилов журналистам после турнира RCC Hard в Екатеринбурге. — В данном случае мне тяжело называть кулачные бои спортом, несмотря на то, что я тут был в роли ведущего. По мне это было слишком, нет? Вы видели их лица? Все-таки какая-то защита должна быть на руках. Если бы они накидали друг другу в перчатках, то у них с лицом все было бы в порядке».

«Я бы остановил этот бой после второго раунда, мол, вам нельзя, ребята. Я там сидел в диване, меня крутило, у них еще такие лица были».

Кратос победил Фролича судейским решением по итогам пятираундового боя. Бойцы возглавили первый турнир по кулачным боям RCC Hard от «Русской медной компании».

Сергей Калинин
Магомед Исмаилов
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