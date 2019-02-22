Российский боец, которого хвалил отец Хабиба, подписал контракт с UFC

Российский боец среднего веса (до 83,9 кг) Роман Копылов подписал контракт с UFC.

– Сегодня я подписал контракт с UFC, скоро анансируют мой первый бой. Очень рад быть частью крупнейшего промоушена в мире, буду радовать вас зрелищными боями, – сказал 27-летний Копылов на видео, которое выложено в Инстаграме UFC Russia.

Копылов провел в ММА восемь боев, победив во всех (в семи – досрочно). В 2018 году стал чемпионом промоушена Fight Nights Global.

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова – Абдулманап Нурмагомедов – в ноябре 2018 года в интервью "Известиям" навал Копылова одним из самых интересных российских бойцов. "Из этого парня можно лепить все что угодно", – сказал тогда Нурмагомедов.