Дастин Порье: «Я финиширую Чарльза Оливейру. 25 минут — слишком много для него»
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Претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье уверен, что одержит досрочную победу над чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.
«Я финиширую его, — сказал Порье на шоу The MMA Hour. — Считаю, что 25 минут — это слишком много для того, кто дерется со мной. Я могу поймать тебя тяжелым ударом, могу поставить тебя в позиции, где тебе будет очень нехорошо. Но я готовлюсь к 25 минутам. Считаю, что эти 25 минут — это оставшаяся часть моей жизни, и я готов на все, чтобы взять этот титул. Недавно Тедди Аттлас отправил мне короткое, но вдохновляющее сообщение: «Осталась последняя гора, с которой обзор будет уже всеохватывающим». Это меня очень зарядило».
Поединок Оливейры и Порье пройдет 11 декабря на UFC 269 в Лас-Вегасе.
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