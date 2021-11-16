Претендент на пояс UFC в легком весе Дастин Порье уверен, что одержит досрочную победу над чемпионом дивизиона Чарльзом Оливейрой.

«Я финиширую его, — сказал Порье на шоу The MMA Hour. — Считаю, что 25 минут — это слишком много для того, кто дерется со мной. Я могу поймать тебя тяжелым ударом, могу поставить тебя в позиции, где тебе будет очень нехорошо. Но я готовлюсь к 25 минутам. Считаю, что эти 25 минут — это оставшаяся часть моей жизни, и я готов на все, чтобы взять этот титул. Недавно Тедди Аттлас отправил мне короткое, но вдохновляющее сообщение: «Осталась последняя гора, с которой обзор будет уже всеохватывающим». Это меня очень зарядило».

Поединок Оливейры и Порье пройдет 11 декабря на UFC 269 в Лас-Вегасе.