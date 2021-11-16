Поединок Анкалаев — Сантос пройдет 12 марта 2022 года
09:51
Бой UFC в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Тиаго Сантосом пройдет 12 марта 2022 года, информирует ESPN. Место проведения поединка пока не определено.
Анкалаев в своем последнем бою в октябре на турнире UFC 267 победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей.
Сантос на турнире UFC 193 в октябре одержал победу над соотечественником Джони Уокером единогласным решением судей.
29-летний Анкалаев в ММА одержал 16 побед и потерпел одно поражение. У 37-летнего Сантоса 22 победы и девять поражений.
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