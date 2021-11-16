Бой UFC в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Тиаго Сантосом пройдет 12 марта 2022 года, информирует ESPN. Место проведения поединка пока не определено.

Анкалаев в своем последнем бою в октябре на турнире UFC 267 победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей.

Сантос на турнире UFC 193 в октябре одержал победу над соотечественником Джони Уокером единогласным решением судей.

29-летний Анкалаев в ММА одержал 16 побед и потерпел одно поражение. У 37-летнего Сантоса 22 победы и девять поражений.