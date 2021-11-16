Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Поединок Анкалаев — Сантос пройдет 12 марта 2022 года

09:51

Бой UFC в полутяжелом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Тиаго Сантосом пройдет 12 марта 2022 года, информирует ESPN. Место проведения поединка пока не определено.

Анкалаев в своем последнем бою в октябре на турнире UFC 267 победил швейцарца Волкана Оздемира единогласным решением судей.

Сантос на турнире UFC 193 в октябре одержал победу над соотечественником Джони Уокером единогласным решением судей.

29-летний Анкалаев в ММА одержал 16 побед и потерпел одно поражение. У 37-летнего Сантоса 22 победы и девять поражений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Как забить лакросс-гол? И что может сделать вратарь? Разбираем перформанс Мичкова
Казахстан и Россия договорились об экспорте электроэнергии из РФ
0