Гаджи Автомат: «Моим следующим соперником будет Дацик»

Российский боец Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат рассказал, кто станет его следующим оппонентом.

— Уже давно говорят, что ты можешь подраться с Вячеславом Дациком. Можно ли говорить, что именно Слава будет твоим следующим соперником?

— Да, можно так говорить, потому что сделали предложение, — сказал Наврузов «СЭ». — Главное, чтобы и сроки совпали, например, с моим восстановлением, и у Славы не было травмы. Можно считать, что следующее возвращение будет с Дациком. Я считаю, громкое событие.

В данный момент Гаджи Автомат восстанавливается от травмы руки, полученной в поединке против Фернандо Родригеса. На турнире Ural FC 2 в Самаре Наврузов поддерживал Гамзата Хирамагомедова, а после боя бросил вызов Дацику.