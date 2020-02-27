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Российский боец Евлоев попал в ДТП в Таиланде

10:32

Российский боец ММА Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде. Его поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменен, сообщает ТАСС.

Евлоев должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта.

Евлоев выезжал на мопеде на тренировку, когда в него врезалась машина. После консультаций с UFC было принято решение не проводить бой.

В активе 26-летнего Евлоева 12 побед в ММА и ни одного поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7849097

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