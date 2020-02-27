Российский боец Евлоев попал в ДТП в Таиланде
10:32
Российский боец ММА Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде. Его поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменен, сообщает ТАСС.
Евлоев должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта.
Евлоев выезжал на мопеде на тренировку, когда в него врезалась машина. После консультаций с UFC было принято решение не проводить бой.
В активе 26-летнего Евлоева 12 побед в ММА и ни одного поражения.
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