Российский боец Евлоев попал в ДТП в Таиланде

Российский боец ММА Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде. Его поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) отменен, сообщает ТАСС.

Евлоев должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта.

Евлоев выезжал на мопеде на тренировку, когда в него врезалась машина. После консультаций с UFC было принято решение не проводить бой.

В активе 26-летнего Евлоева 12 побед в ММА и ни одного поражения.