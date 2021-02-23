Гаджиев: «Разногласия между Минеевым и Исмаиловым могут помешать проведению реванша»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что конфликт между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым может помешать проведению реванша, который запланирован на сентябрь этого года.

«Если они между собой эти вопросы не решат, так могут и до клетки не дойти. Думаю, они встретятся. А так они где-то встречаются, смотрят друг на друга, а потом опять драка», — цитирует Гаджиева ТАСС.

В декабре 2020 года Исмаилов и Минеев подрались на турнире в Москве, после чего оба выплатили штраф в размере 10 тысяч рублей.