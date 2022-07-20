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Сегодня, 20:19

Актер Ефременков считает, что победа нужна Дацику больше, чем Монсону

Руслан Минаев
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Российский актер и кандидат в мастера спорта по боксу Тимур Ефременков поделился мнением относительно противостояния между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Он же старый, он пенсионер вообще. Он сбитый летчик, который уже не нужен никому. От Монсона не думаю, что кто-то ожидает победы. Он старый дедушка, которому ничего не нужно кроме гонорара за предстоящий бой.

Конечно я за Славу буду болеть, потому что ему больше нужна эта победа. Монсон добился всего, чего мог. Ему победа не нужна. А Дацику нужна, за него я буду болеть», — цитирует Ефременкова РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1002645-akter-efremenkov-predskazal-pobedu-datsiku-monson-uzhe-staryi-dedushka
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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