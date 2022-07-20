Актер Ефременков считает, что победа нужна Дацику больше, чем Монсону

Российский актер и кандидат в мастера спорта по боксу Тимур Ефременков поделился мнением относительно противостояния между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Он же старый, он пенсионер вообще. Он сбитый летчик, который уже не нужен никому. От Монсона не думаю, что кто-то ожидает победы. Он старый дедушка, которому ничего не нужно кроме гонорара за предстоящий бой.

Конечно я за Славу буду болеть, потому что ему больше нужна эта победа. Монсон добился всего, чего мог. Ему победа не нужна. А Дацику нужна, за него я буду болеть», — цитирует Ефременкова РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.