Физиев рассказал, как в ночь перед боем с Дос Аньосом выпил 7 таблеток мелатонина

7-й номер легкого веса UFC Рафаэль Физиев на шоу The MMA Hour рассказал о крутых мерах по борьбе с бессонницей, которые он принял в ночь перед поединком с Рафаэлем Дос Аньосом.

Саят Абдрахманов (менеджер Физиева): «В ночь перед боем он не мог уснуть, и выпил одну таблетку мелатонина, потом вторую, третью. Но снова не мог заснуть и выпил еще жевательную CBD-таблетку с мелатонином. Выпил и спрашивает меня: «А я не слишком ли много мелатонина выпил? Это не скажется в бою?». Говорю ему: «Почему ты делаешь и только потом думаешь, что ты сделал?». И он пошел в ванную и вызвал в себе рвоту, чтобы избавиться от всех таблеток мелатонина»

Рафаэль Физиев: «Я выпил 7 таблеток мелатонина и испугался, что буду сонным в бою»

Ариэль Хельвани: «Как ты вызвал рвоту?»

Рафаэль Физиев: «Два пальца в рот»

Саят Абдрахманов: «Я говорил ему: «Что ты делаешь? Все же нормально шло...»».

9 июля Физиев нокаутировал Дос Аньоса в 5-м раунде главного события вечера UFC Fight Night в Лас-Вегасе.