Салихов прокомментировал досрочное поражение от Джинглианга

Российский полусредневес Муслим Салихов прокомментировал досрочное поражение от представителя Китая Ли Джинглианга.

«В жизни бывают моменты, которые нам не нравятся, но как бы ни было — это лучше для нас, и надо принимать все спокойно. Я доволен всем тем, что дает мне Всевышний. Это просто был плохой день на работе. Скоро вернусь в зал и исправлю все ошибки», — написал Салихов в соцсетях.

Салихов уступил Джинглиангу техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC on ABC 3, который проходил в минувшие выходные в Лонг-Айленде (США).

Теперь на счету Салихова 18 побед и 3 поражения.