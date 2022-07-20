Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:31

Салихов прокомментировал досрочное поражение от Джинглианга

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский полусредневес Муслим Салихов прокомментировал досрочное поражение от представителя Китая Ли Джинглианга.

«В жизни бывают моменты, которые нам не нравятся, но как бы ни было — это лучше для нас, и надо принимать все спокойно. Я доволен всем тем, что дает мне Всевышний. Это просто был плохой день на работе. Скоро вернусь в зал и исправлю все ошибки», — написал Салихов в соцсетях.

Салихов уступил Джинглиангу техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC on ABC 3, который проходил в минувшие выходные в Лонг-Айленде (США).

Теперь на счету Салихова 18 побед и 3 поражения.

0
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачев пропустит пресс-конференцию UFC 280 в Лондоне
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости