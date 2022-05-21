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Сегодня, 17:19

Федор Емельяненко выразил соболезнования в связи со смертью Николая Зуева

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко выразил соболезнования в связи с кончиной обладателя Кубка мира по самбо-1984, тренера Николая Зуева. Зуев ушел из жизни 21 мая в возрасте 64 лет. Причина смерти — проблемы с сердцем.

«Сегодня ушел из жизни Николай Зуев. Он был выдающимся самбистом и хорошим тренером. В моей памяти он всегда останется справедливым и добрым человеком. Мои искренние соболезнования родным и близким», — сказал Емельяненко «СЭ».

Зуев — один из лучших специалистов в России по работе в партере, один из первых российских бойцов Rings. В 1993 году провел в Екатеринбурге первый в России турнир Rings. Готовил Федора Емельяненко к чемпионскому бою в Pride против Антонио Родриго Ногейры (2003 год, Емельяненко победил единогласным решением судей). Возглавлял спортивный клуб «Родина».

Федор Емельяненко
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