Федор Емельяненко выразил соболезнования в связи со смертью Николая Зуева

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко выразил соболезнования в связи с кончиной обладателя Кубка мира по самбо-1984, тренера Николая Зуева. Зуев ушел из жизни 21 мая в возрасте 64 лет. Причина смерти — проблемы с сердцем.

«Сегодня ушел из жизни Николай Зуев. Он был выдающимся самбистом и хорошим тренером. В моей памяти он всегда останется справедливым и добрым человеком. Мои искренние соболезнования родным и близким», — сказал Емельяненко «СЭ».

Зуев — один из лучших специалистов в России по работе в партере, один из первых российских бойцов Rings. В 1993 году провел в Екатеринбурге первый в России турнир Rings. Готовил Федора Емельяненко к чемпионскому бою в Pride против Антонио Родриго Ногейры (2003 год, Емельяненко победил единогласным решением судей). Возглавлял спортивный клуб «Родина».