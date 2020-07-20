Россиянин Валиев подписал контракт с UFC

Российский боец MMA Тимур Валиев подписал контракт с UFC. Дебют 30-летнего спортсмена в организации состоится 1 августа.

«Валиев подписал контракт с UFC, он дебютирует 1 августа поединком против Джамала Эммерса», — приводит слова менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.

Бой с Эммерсом пройдет в полулегком весе.

На счету Валиева 16 побед и 2 поражения в MMA. У 30-летнего Эммерса — 17 побед и пять поражений.