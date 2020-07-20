Россиянин Валиев подписал контракт с UFC
20 июля 2020, 23:01
Российский боец MMA Тимур Валиев подписал контракт с UFC. Дебют 30-летнего спортсмена в организации состоится 1 августа.
«Валиев подписал контракт с UFC, он дебютирует 1 августа поединком против Джамала Эммерса», — приводит слова менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.
Бой с Эммерсом пройдет в полулегком весе.
На счету Валиева 16 побед и 2 поражения в MMA. У 30-летнего Эммерса — 17 побед и пять поражений.
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