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Россиянин Валиев подписал контракт с UFC

20 июля 2020, 23:01
Тимур Валиев. Фото instagram.com
Тимур Валиев. Фото instagram.com

Российский боец MMA Тимур Валиев подписал контракт с UFC. Дебют 30-летнего спортсмена в организации состоится 1 августа.

«Валиев подписал контракт с UFC, он дебютирует 1 августа поединком против Джамала Эммерса», — приводит слова менеджера спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС.

Бой с Эммерсом пройдет в полулегком весе.

На счету Валиева 16 побед и 2 поражения в MMA. У 30-летнего Эммерса — 17 побед и пять поражений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9010737

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