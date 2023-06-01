Роман Копылов подерется с Клаудио Рибейро 29 июля на UFC 291

Российский боец UFC в среднем весе Роман Копылов (10-2) проведет пятый бой в UFC против бразильца Клаудио Рибейро (11-3) 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США, сообщает инсайдер Марсел Дорф в Twitter.

Копылов в прошлом бою нокаутировал Пунахеле Сориано (9-3) во втором раунде и получил бонус в размере 50 тысяч долларов. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

Рибейро прошлый бой выиграл у Джозефа Холмса (8-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 6 мая на UFC 288. Турнир прошел в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

