Россиянин наглухо нокаутировал экс-бойца UFC на глазах у Хабиба и Даны Уайта. Видео

В Абу-Даби проходит совместный турнир UAE Warriors и EFC, где российские бойцы Ринат Фахретдинов и Имамшафи Алиев одержали победы нокаутом.

Фахретдинов (20-2) победил американца Эрика Спайсли (12-6), а Алиев (5-0) — голландца Пима Кустерса (2-2). Спайсли с 2016 по 2019 годы выступал в UFC (2-5).

Holy shit. Make that 15 in a row. Rinat Fakhretdinov brutally KO's Eric Spicely in the first. #EFC32 pic.twitter.com/oCej8a1rNG