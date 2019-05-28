Россияне Соколов и Кондратьев вышли в четвертьфинал чемпионата мира "Бои по правилам TNA"

Россияне Илья Соколов и Иван Кондратьев завоевали путевки в четвертьфинал чемпионата мира "Бои по правилам TNA". Третий этап турнира собрал спортсменов из России, Польши, Чехии, Белоруссии, Латвии, Бельгии, Нидерландов и Узбекистана.

В весовой категории до 70 кг прошлогодний финалист турнира TNA, двукратный победитель Кубка мира по кикбоксингу из Казани россиянин Соколов уверенно одолел по очкам одного из лучших бойцов Чехии по муай-тай и кикбоксингу Ладислава Криштуфека. В этом же весе призер Кубка мира по кикбоксингу россиянин Иван Кондратьев, проведя за встречу три нокдауна, одержал верх по очкам с подавляющим преимуществом над Рафалом Косярски из Польши.

Так же "путевки" в четвертьфинал чемпионата мира "Бои по правилам TNA" заваоевали: поляк Доминик Цинал, победив латвийца Стаса Макаренко в категории до 80 кг, турецкий боец Гокхан Гедик, победив решением судей узбекского спортсмена Мурата Азимова в категории до 80 кг. Не смог выйти в четвертьфинал в категории свыше 80 кг россиянин Александр Дмитриенко, которого бельгиец Гаувенберг Мбамба в третьем раунде мощным ударом в голову отправил в нокдаун. Завершал программу поединок тяжелого дивизиона россиянина Виктора Вечерина и белоруса Петра Романкевича, который закончился поражением российского спортсмена.