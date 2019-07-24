Россияне Муса Султаев и Иван Кондратьев вышли в полуфинал чемпионата мира "Бои по правилам ТНА"

Россияне Муса Султаев и Иван Кондратьев завоевали путевки в полуфинал чемпионата мира "Бои по правилам TNA" 2019 года.

Первый этап четвертьфиналов открыл поединок легкого весового дивизиона до 70 кг между 30-летним Иваном Кондратьевым из Москвы и голландцем Ильясом Букаюа. Иван в конце первой "трехминутки" отправил Ильяса в нокдаун. Голландец не смог переломить ход поединка, уступив в итоге по очкам.

В среднем дивизионе до 80 кг 25-летний Муса Султаев из Грозного, воспитанник знаменитой академии "Ахмат" Лечи Курбанова одолел в результате 4-раундового противостояния решением судей 36-летнего бельгийца Гаувенберга Мбамба.

Другие россияне Игорь Дармешкин, Сергей Пономарев и Валерий Бизяев завершили выступления в чемпионате мира, не сумев одержать победу в своих поединках.