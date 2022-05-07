Ромеро победил Полицци на турнире Bellator 280

Кубинский боец Йоэль Ромеро одержал победу в со-главном бое турнира Bellator 280. Он одержал победу техническим нокаутом над американцем Алексом Полицци.

45-летний кубинец трижды по ходу поединка отправлял соперника в нокдаун, и в итоге рефери принял решение остановить бой.

Для Ромеро эта победа стала 14-й в карьере. Он победил впервые с 2018 года. Также на его счету 6 поражений. У 30-летнего Полицци теперь 2 поражения и 10 побед в карьере.

Напомним, Полицци принял бой с Ромеро на трехдневном уведомлении.