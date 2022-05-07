Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:52

Ромеро победил Полицци на турнире Bellator 280

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Кубинский боец Йоэль Ромеро одержал победу в со-главном бое турнира Bellator 280. Он одержал победу техническим нокаутом над американцем Алексом Полицци.

45-летний кубинец трижды по ходу поединка отправлял соперника в нокдаун, и в итоге рефери принял решение остановить бой.

Для Ромеро эта победа стала 14-й в карьере. Он победил впервые с 2018 года. Также на его счету 6 поражений. У 30-летнего Полицци теперь 2 поражения и 10 побед в карьере.

Напомним, Полицци принял бой с Ромеро на трехдневном уведомлении.

ММА
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать картофель?
Штырков избил Колобегова в партере. «Уральский Халк» может стать первым чемпионом RCC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штырков нокаутировал Колобегова на турнире RCC 11
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости