Ромеро победил Полицци на турнире Bellator 280
Кубинский боец Йоэль Ромеро одержал победу в со-главном бое турнира Bellator 280. Он одержал победу техническим нокаутом над американцем Алексом Полицци.
45-летний кубинец трижды по ходу поединка отправлял соперника в нокдаун, и в итоге рефери принял решение остановить бой.
Для Ромеро эта победа стала 14-й в карьере. Он победил впервые с 2018 года. Также на его счету 6 поражений. У 30-летнего Полицци теперь 2 поражения и 10 побед в карьере.
Напомним, Полицци принял бой с Ромеро на трехдневном уведомлении.
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