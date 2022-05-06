Штырков нокаутировал Колобегова на турнире RCC 11

Россиянин Иван Штырков нокаутировал в первом раунде соотечественника Михаила Колобегова в главном бою вечера на турнире RCC 11, который состоялся в Екатеринбурге.

Для 33-летнего бойца эта победа стала уже 20-й в карьере при двух поражениях и одной ничьей.

Предыдущие три поединка Штырков провел в лиге АСА.

Отметим, что в со-главном поединке вечера швейцарец Ясубеем Эномото (22-13) одержал победу раздельным решением судей над россиянином Арсением Смирновым (11-1).