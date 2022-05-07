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Сегодня, 01:02

Оливейра назвал себя избранным после лишения титула чемпиона UFC

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бразильский боец Чарльз Оливейра, проваливший взвешивание перед боем на UFC 274 против Джастина Гэтжи, назвал себя чемпионом и избранным. Вес бразильца превысил допустимую норму на 200 грамм, поэтому боец был лишен титула чемпиона UFC в легком весе.

«У чемпиона есть имя, его зовут Чарльз Оливейра. Бог есть бог, он никогда не покидал меня, и теперь он не уйдет. Я избранный», — написал Оливейра в своих социальных сетях.

Бой Оливейра — Гэтжи состоится в ночь на 8 мая в Финиксе. Если Оливейра победит в поединке — пояс будет вакантным, а если победит Гэтжи — он станет новым чемпионом.

За карьеру у 32-летнего Оливейры 32 победы и 8 поражений, а у 33-летнего Гэтжи — 23 победы и 3 поражения.

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