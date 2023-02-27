Романов считает, что Джонс должен вывезти в бою с Ганом за счет опыта

Боец UFC Александр Романов прокомментировал предстоящий бой между Джоном Джонсом (26-1) и Сирилом Ганом (11-1).

«Не люблю давать прогнозы, но буду болеть за Джонса. Он должен за счет опыта вывезти, плюс он более разносторонний боец. Простой в три года? Вот и посмотрим, как он с этим справится», — приводит слова Романова «РБ Спорт».

Джонс подерется с Ганом за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.