Цопанов заявил, что интереса в боксерском поединке Емельяненко — Монсон нет

Глава боксерской лиги Pravda Хетаг Цопанов поделился мыслями о противостоянии Александра Емельяненко против Джеффа Монсона по правилам бокса.

«В моем понимании фрик бои — это когда медийные ребята, которые вместо того, чтобы употреблять запрещенные вещества, выходят и дерутся. Тем самым они часть своей аудитории приводят в спорт. Это неплохо. Я не знаю, в каком состоянии сейчас Емельяненко. Но если он не прошел должный курс подготовки и не очень хорошо себя чувствует, то для чего этот поединок? Понятно, что для Александра это деньги. А какой след этот бой оставит на зрителе? В поединке с Монсоном мы не увидим ничего: ни ярких технических действий, ни силы духа, ни натренированности и подготовки. Мы увидим драку двух уважаемых людей, которые находятся не в лучшей форме. Хотим мы этого? Я нет. Мы видели Емельяненко и Монсона в лучших кондициях и наслаждались их выступлениями. Сейчас мы увидим их старыми и неподготовленными. Это будет нас разочаровывать. Спортивного интереса в противостоянии Емельяненко — Монсон нет», — приводит слова Цопанова MMA.Metaratings.ru.

Ранее промоутер Виктор Хрюнов заявил о том, что Емельяненко может провести боксерский поединок против Монсона.