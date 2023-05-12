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Сегодня, 13:15

Романкевич — о спарринге с Чимаевым: «Для 90 килограммов он очень силен физически»

Алина Савинова
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Белорусский боец Петр Романкевич рассказал о тренировках с Хамзатом Чимаевым в Таиланде.

«Да, мы провели пару спаррингов. В Таиланде приходишь на тренировку, и там пять-шесть раундов вольной работы, когда ты выбираешь, с кем постоять. На второй-третий раунд встали с Хамзатом. Конечно, бьет он жестко, я его тоже не жалел. Когда он понимал, что дело пахнет жареным, то переводил в партер, и мы сразу поднимались в стойку. Для 90 килограммов он очень силен физически, но мы не проходили с ним пять-шесть раундов. У нас не было работы на износ. Я только втягивался, он вроде бы никуда не готовился. Мы не проверяли стойкость друг друга», — приводит «РБ Спорт» слова Романкевича.

13 мая Романкевич проведет поединок по правилам кикбоксинга против Ивана Штыркова на турнире RCC в Екатеринбурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/petr-romankevich-o-sparringe-s-chimaevy-m-on-ochen-sil-ny-j-dlya-90-kilogrammov-i-moshhno-b-et/
Хамзат Чимаев
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