Роберт Уиттакер рассказал, почему его третий бой с Адесаньей неизбежен

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) уверен, что вновь подерется с Исраэлем Адесаньей (22-1) за титул чемпиона в среднем весе, потому что «сметет всех на своем пути».

«Думаю, что мы проведем трилогию, — приводит слова Уиттакера издание Вloodyelbow. — Второй бой был очень близким. Скажу так: я уверен, что мы с Иззи проведем третий бой, потому что я смету всех на пути к титулу. Иззи знает это, поэтому бой точно состоится.

Не думаю, что Иззи потеряет титул в ближайшее время, потому что он прекрасный боец. Сейчас для меня самое главное — это победить Веттори».

Уиттакер подерется с третьим номером рейтинга UFC в среднем весе Марвином Веттори (18-5) 3 сентября на UFC Fight Night в Париже.

В прошлом поединке Уиттакер проиграл Адесанье единогласным решением судей 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США. В первом бою между ними Уиттакер уступил нокаутом во втором раунде 5 октября 2019 года на UFC 243 в Мельбурне, Австралия.