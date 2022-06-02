Али Абдель-Азиз назвал Ти Джея Диллашоу «стероидной машиной»

Менеджер ряда известных бойцов, в том числе Коди Гарбрандта (12-5) Али Абдель-Азиз ответил на критику Ти Джея Диллашоу (17-4) в адрес Гарбрандта. По мнению Диллашоу, Гарбрандт не хочет развиваться как боец, поэтому он делает в октагоне одно и то же и от этого терпит поражения.

«Диллашоу, ты же дрался с Коди, — написал Абдель-Азиз в Twitter. — Когда бойцы дерутся, они проявляют друг к другу уважение. Но ты сказал, что он не умный боец. А ты разве умный? Ты стероидная машина. Эти два боя с Коди должны быть пересмотрены, а их результаты отменены».

Гарбрандт подерется с Рани Яхья (28-10) 9 июля на UFC on ESPN в Лас-Вегасе, США.

В последнем поединке Гарбрандт проиграл Кай Кару-Франсу (24-9) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Диллашоу в прошлом бою одолел Кори Сэндхагена (14-4) 25 июля на UFC on ESPN 27. Диллашоу победил раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47).