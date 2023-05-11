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Сегодня, 12:47

Двукратный чемпион Glory рассказал, почему выбрал PFL, а не UFC

Давид Хачатрян
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Франко-камерунский кикбоксер Седрик Думбе (4-0), бывший двукратный чемпион Glory, ныне выступающий в MMA в полусреднем весе, заключил контракт с лигой PFL, сообщают соцсети лиги.

По словам Думбе, PFL будет платить ему 140 тысяч долларов за бой, в то время как UFC предлагали 20 тысяч долларов за выступление и 20 тысяч долларов бонусом за победу. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Кроме того, он подтвердил, что примет участие в Гран-при PFL в полусреднем весе. Его дебют в лиге запланирован на 23 июня в Атланте, США.

UFC
ММА
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