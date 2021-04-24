Брэндан нокаутировал Мораеса и возглавил таблицу PFL
05:57
Состоялись поединки первого тура PFL в полулегком весе. Британец Брэндан Лонейн возглавляет таблицу, так как набрал 6 очков за досрочную победу над бразильцем Шемоном Мораесом.
Россиянин Мовлид Хайбулаев победил американца Лазаря Стоядиновича (30-27, 30-27, 30-27), Американец Бубба Дженкинс одержал победу над соотечетсвенником Лэнсом Палмером (30-27, 30-27, 30-27). Американец Крис Уэйд выиграл у француза Энтони Дизи (29-28, 29-28, 29-28). Кореец Жо Сангбин проиграл американцу Тайлеру Даймонду (27-30, 27-30, 27-30).
Ранее PFL провела два сезона — в 2018 и 2019 годах. В 2020-м лига не проводила турниров из-за пандемии.
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