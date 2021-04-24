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Петтис проиграл Коллару в PFL

06:22

Американец Энтони Петтис уступил соотечественнику Клэю Коллару в поединке на турнире PFL в легком весе.

Бой длился 3 раунда. Коллар выиграл единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-28).

На счету 34-летнего Петтиса 24 победы и 11 поражений в ММА, у 28-летнего Коллара 19 побед и 8 поражений.

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