Петтис проиграл Коллару в PFL
06:22
Американец Энтони Петтис уступил соотечественнику Клэю Коллару в поединке на турнире PFL в легком весе.
Бой длился 3 раунда. Коллар выиграл единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-28).
На счету 34-летнего Петтиса 24 победы и 11 поражений в ММА, у 28-летнего Коллара 19 побед и 8 поражений.
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