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17 марта, 12:41

Резников заявил, что его бой с Исмаиловым вполне реален

Алина Савинова
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Казахстанский боец ММА Артем Резников рассказал о деталях своего возможного поединка по правилам бокса с россиянином Магомедом Исмаиловым.

«Этот бой вполне реален, так как у меня не то что предложение было, а есть менеджер из России, который подал мне эту идею и говорит, что вполне возможно ее реализовать. Тем более у нас с Магомедом есть история — я вызывал его на бой, хотели организовать схватку. А теперь, видя, как он побеждает в боксе, я решил бросить ему вызов в этом виде спорта. В рамках какого мероприятия мог бы состояться этот бой, не знаю. Будут разговаривать и с Hardcore, и с RCC. Думаю, этот поединок будет интересен многим. Насчет сроков — у меня 16 июня бой с Вартаняном, вот только после этого. Перед ним не хочу распыляться на другие какие-то соревнования. Примерно август/сентябрь/октябрь буду готов», — цитирует Резникова Legalbet.

7 марта этого года Исмаилов победил Ивана Штыркова в рамках турнира RCC Boxing.

Источник: https://legalbet.kz/news/artyom-reznikov-o-poedinke-s-magomedom-ismailovim-etot/
Бокс
Магомед Исмаилов
ММА
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