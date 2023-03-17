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17 марта, 12:09

Алихан Вахаев: «Павлович своими тяжелыми руками может создать проблемы Джонсу»

Алина Савинова
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Чемпион ACA в тяжелом весе Алихан Вахаев прокомментировал победу американца Джона Джонса над французом Сирилом Ганом на UFC 285.

«Много мыслей было после победы Джонса. С одной стороны, я был рад его победе, потому что рос на его боях и восхищался этим спортсменом, человеком. Но все видели, насколько быстрым оказался бой. В случае победы Сирила Гана все бы говорили, что настоящий чемпион — Фрэнсис Нганну. Я не ожидал, что Джонс сможет так рано финишировать Гана. Возможно, Сирил не был готов психологически, потому что он дрался с лучшим бойцом UFC. Возможно, не ожидал такого напора с первых секунд. Вопросов много. Против Джонса я бы постарался действовать в стиле Стипе Миочича. Он может бороться, может бить. Джонс хорошо работает ногами по этажам, но у него нет должной работы рук. В тяжелом весе это доставит ему проблемы. Тот же Сергей Павлович своими тяжелыми руками может создать американцу проблемы», — приводит Metaratings.ru слова Вахаева.

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Поединок между американским и французским бойцами прошел 4 марта.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-aca-alikhan-vakhaev-pavlovich-sozdast-problemy-dzhonsu-236177/
Джон Джонс
ММА
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