Алихан Вахаев: «Павлович своими тяжелыми руками может создать проблемы Джонсу»

Чемпион ACA в тяжелом весе Алихан Вахаев прокомментировал победу американца Джона Джонса над французом Сирилом Ганом на UFC 285.

«Много мыслей было после победы Джонса. С одной стороны, я был рад его победе, потому что рос на его боях и восхищался этим спортсменом, человеком. Но все видели, насколько быстрым оказался бой. В случае победы Сирила Гана все бы говорили, что настоящий чемпион — Фрэнсис Нганну. Я не ожидал, что Джонс сможет так рано финишировать Гана. Возможно, Сирил не был готов психологически, потому что он дрался с лучшим бойцом UFC. Возможно, не ожидал такого напора с первых секунд. Вопросов много. Против Джонса я бы постарался действовать в стиле Стипе Миочича. Он может бороться, может бить. Джонс хорошо работает ногами по этажам, но у него нет должной работы рук. В тяжелом весе это доставит ему проблемы. Тот же Сергей Павлович своими тяжелыми руками может создать американцу проблемы», — приводит Metaratings.ru слова Вахаева.

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Поединок между американским и французским бойцами прошел 4 марта.