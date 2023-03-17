Дацик надеется, что Джонсон в бою с ним будет лежать на полу и звать врача на помощь

Боец ММА Вячеслав Дацик перед боем с американцем Кевином Джонсоном раскрыл свой любимый расклад в бою.

«Я в искусстве бокса не силен, поэтому будет быстрая, короткая уличная драка. И тем более доводить бой до решения судей, которые тебя по-любому обкрадут, я не любитель. Лучше, когда противник лежит на полу и кричит: «Врача мне, врача!» А бегунов я не люблю, тяжело мне их поймать. У меня с легкой атлетикой плохо», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 31 марта на арене «Динамо» в Москве.