Резников: «Шавкат будет все раунды бить Гастелума и в итоге может «задушить»

Казахстанский боец ММА Артем Резников поделился ожиданиями от боя между Шавкатом Рахмоновым (17-0) и Келвином Гастелумом (18-8) на турнире UFC в Лас-Вегасе.

«Очень интересный поединок. Гастелум — сильный ударник. Но Шавкат его не подпустит к себе за счет антропометрии. Перебьет его. У него хорошая стойка. Келвину будет тяжело к нему подобраться. Гастелум остается опасным, он — нокаутер. С таким парням нужно держать ухо востро. Считаю, что Шавкат будет все раунды бить соперника и в итоге может «задушить». Гастелум не в своей лучшей форме сейчас. У него были поражения в последних боях. Сейчас время Шавката», — цитирует MMA.Metaratings.ru Резникова.

Рахмонов в прошлом бою победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Поединок состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.