Бой Пономарева и Вахаева не состоится 21 июля на АСА 160

Поединок Григория Пономарева и Мухумата Вахаева в рамках четвертьфинала Гран-при тяжелого веса на турнире АСА 160 не состоится. Об этом сообщил комментатор Алексей Володин во время трансляции турнира ACA Young Eagles 37.

«Кстати, поединок Григория Пономарева и Мухумата Вахаева, который должен был состояться 21 числа, переносится. Не отменяется, а переносится», — сказал Володин.

Турнир ACA 160 запланирован на 21 июля, он должен состояться в Москве.

В рамках турнира пройдут два титульных поединка: Виталий Слипенко встретится с Устармагомедом Гаджидаудовым, а Алихан Сулейманов подерется с Исламом Омаровым.