Дана Уайт не рассматривает идею организации поединка между Ником Диасом и Камару Усманом

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что он не рассматривает идею организации поединка между 38-летним ветераном и бывшим чемпионом Strikeforce в полусреднем весе Ником Диасом (26-10) и действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-1).

«Думаете, что мне стоит организовать бой Усмана и Ника? Нельзя отрицать, что браться Диас — крутые парни, но говорить о бое Ника с Усманом... Усман — это лучший боец вне зависимости от категории, а сколько лет Нику? Не хочу, чтобы он пострадал», — сказал Уайт в интервью Yahoo Sports.

Диас вернулся в клетку 25 сентября 2021 года на UFC 266 после 6-летнего перерыва. Диас проиграл Робби Лоулеру (29-15) техническим нокаутом в третьем раунде.

В последний раз Диас побеждал 30 октября 2011 года на UFC 137. Он одолел другого ветерана Би Джей Пенна единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-27).

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.