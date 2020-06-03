Рэпер Noize MC упомянул в новой песне Хабиба. Трек посвящен Егору Криду
19:58
Российский рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, выпустил новую песню под названием «Давай сбежим». В первом куплете исполнитель упомянул чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Noize MC записал сатирическую песню вместе с Damilola Karpow и посвятил ее популярному российскому певцу Егору Криду.
Отрывок из песни:
«Когда ты поешь своим голосом, сладким, как патока,
Сразу все флаги Кавказа сливаются в радугу,
И плачет от счастья, на облаке сидя, Lil Peep,
Глядя, как тайком под твой хит в раздевалке танцует Хабиб...»
В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
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