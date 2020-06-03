Рэпер Noize MC упомянул в новой песне Хабиба. Трек посвящен Егору Криду

Российский рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, выпустил новую песню под названием «Давай сбежим». В первом куплете исполнитель упомянул чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Noize MC записал сатирическую песню вместе с Damilola Karpow и посвятил ее популярному российскому певцу Егору Криду.

Отрывок из песни:

«Когда ты поешь своим голосом, сладким, как патока,

Сразу все флаги Кавказа сливаются в радугу,

И плачет от счастья, на облаке сидя, Lil Peep,

Глядя, как тайком под твой хит в раздевалке танцует Хабиб...»

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.