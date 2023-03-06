Рэпер Дрэйк выиграл 1,7 миллиона долларов, поставив на победу Джонса

Известный канадский рэпер Дрэйк поставил 250 тысяч долларов на победу Джона Джонса (27-1) и 250 тысяч долларов на то, что он победит Сирила Гана (11-2) сабмишном. Обе ставки сыграли, и Дрэйк в итоге получил 1,7 миллиона долларов, пишет Bloody Elbow.

В ноябре 2022-го Дрэйк поставил 1,4 миллиона долларов на победу экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью (23-2) над действующим чемпионом Алексом Перейрой (7-1). В итоге ставка не зашла, так как бразилец нокаутировал Адесанью в заключительном пятом раунде.

Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.