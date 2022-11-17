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Сегодня, 15:04

Мойкано дал прогноз на бой Махачева и Волкановски: «Я не верю, что Алекс может победить»

Давид Хачатрян
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33-летний легковес UFC Ренато Мойкано (17-5) сомневается, что чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) окажет сопротивление чемпиону в легком весе Исламу Махачеву (23-1).

«Я думаю, что этот бой не имеет никакого смысла, — сказал бразилец в интервью Джеймсу Линчу. — Я не верю, что Волкановски может победить Махачева. Безусловно, Алекс — хороший боец, и он доминирует в своем дивизионе, но я считаю, что в этом бою сыграет разница в габаритах, потому что она сумасшедшая. Махачев может доминировать над Волкановски на земле. Это не очень хороший бой для Алекса, и я не понимаю, почему он так хочет этого поединка... Лично я не вижу в нем никакого смысла».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

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