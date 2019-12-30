Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

РЕН ТВ в прямом эфире покажет бои Нурмагомедова и Макгрегора в UFC

18:30
Конор Макгрегор (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото instagram.com
Конор Макгрегор (слева) и Хабиб Нурмагомедов. Фото instagram.com
Теги:

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Об этом сообщается на официальном сайте канала.

Бой между 31-летним Нурмагомедовым и 35-летним Фергюсоном состоится в Нью-Йорке (США) 18 апреля.

19 января РЕН ТВ также покажет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Поединок пройдет в Лас-Вегасе (США).

У Нурмагомедова 28 боев в ММА, он победил в каждом. Хабиб завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года и с тех пор защитил его дважды. Фергюсон — 25 побед и три поражения.

У 31-летнего Макгрегора 25 боев (21 победа и четыре поражения). 36-летний Серроне — 36 побед и 13 поражений.

Дополнительная информация

https://ren.tv/news/sport/642931-ren-tv-v-priamom-efire-pokazhet-boi-konora-i-khabiba

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир