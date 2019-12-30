РЕН ТВ в прямом эфире покажет бои Нурмагомедова и Макгрегора в UFC

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона. Об этом сообщается на официальном сайте канала.

Бой между 31-летним Нурмагомедовым и 35-летним Фергюсоном состоится в Нью-Йорке (США) 18 апреля.

19 января РЕН ТВ также покажет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Поединок пройдет в Лас-Вегасе (США).

У Нурмагомедова 28 боев в ММА, он победил в каждом. Хабиб завоевал титул чемпиона UFC в апреле 2018 года и с тех пор защитил его дважды. Фергюсон — 25 побед и три поражения.

У 31-летнего Макгрегора 25 боев (21 победа и четыре поражения). 36-летний Серроне — 36 побед и 13 поражений.