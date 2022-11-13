Реакция бойцов на поединок Адесаньи и Перейры: «Это было просто дико!»

Бойцы и экс-бойцы UFC опубликовали свои впечатления от поединка Алекса Перейры (7-1) и Исраэля Адесаньи (22-2) в Twitter. Приводим наиболее интересные реакции.

Пауло Коста: «Адесанья грэпплер, лол».

Белал Мухаммад: «Вооооооу! 5-й раунд».

Александр Ракич: «История повторяется».

Аманда Нуньес: «Сегодня у Бразилии еще один чемпион! Поздравляю Перейру!»

Стивен Томпсон: «Боже ж ты мой!!!»

Бен Аскрен: «Черт возьми! Это было просто дико! У Перейры в кулаках реальная мощь».

Майк Перри: «Несообразная мощь».

Майк Джексон: «Плохая остановка».

Макс Холлоуэй: «Это спорт, братан».

Хамзат Чимаев: «Дайте мне этого парня. Я прикончу его в первом раунде. Погнали в Бразилию, чемп. Изи мани».

Белал Мухаммад: «Хамзат — плохой бой для Алекса».

Люк Рокхолд: «Я возвращаюсь».

Бен Аскрен: «Не надо давать Перейре борца высокого уровня. Это стало понятно после третьего раунда».

Даррен Тилл: «Мои поздравления, Алекс! Это не твоя ночь, Иззи. Ты еще вернешься».

Генри Сехудо: «Обоим бойцам — респект. Что делает ММА таким захватывающим видом спорта, так это то, что еще не все потеряно, пока бой не закончился. Не терпится увидеть четвертый бой».

Марвин Веттори: «Давайте сделаем мой бой против Адесаньи. Погнали!»

Брайан Ортега: «Бро, этот бой — пушка! Прочувствовал каждую минуту поединка. Поздравляю Алекса».

Йоэль Ромеро: «Вот что бывает, когда тебе приходиться драться».

Джон Джонс: «Он [пояс] твой. Поздравляю, чемпион! Невероятно рад за тебя и твою команду».

Франсис Нганну: «Что за грустная ночь».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.