Дана Уайт не исключил реванш Перейры и Адесаньи

Президент UFC Дана Уайт допустил, что Алекс Перейра и Исраэль Адесанья проведут реванш.

«Я не знаю, парни, были ли у вас наушники, чтобы услышать то, что говорил угол Перейры... это было прямо как в фильмах. Я хотел услышать, что будут говорить угловые, надел наушники, и один из его тренеров, не знаю, кто, кричал: «Ты *** проигрываешь этот бой! Тебе нужно нокаутировать его ***! Ты должен двигаться вперед, бросать комбинации ***! Твои руки должны работать! Ты будешь чемпионом мира через 5 минут!». Это было, как в кино.

Остановка? У меня нет никаких проблем с ней. Адесанья был потрясен, да, он очевидно не был в отключке, но он был серьезно потрясен. Я хочу сказать, что Исраэль Адесанья не сделал ни одной попытки уклониться от этого боя, он все время хочет драться, он хотел этот бой. Другие ребята просили бы: «Дайте мне побольше времени, дайте мне то, дайте мне это». Мы должны уважать то, что он сделал как чемпион. Я абсолютно не исключаю, что они проведут еще один бой», — сказал Уайт.

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.