Алекс Перейра по итогам UFC 276 получил бонус «Выступление вечера»

34-летний бразильский боец UFC Алекс Перейра (6-1) удостоился бонуса «Выступление вечера» в размере 50 тысяч долларов за нокаут Шона Стрикленда (25-4) во втором раунде на UFC 276.

Награду за «Бой вечера» получили Брайан Барберена (18-8) и Робби Лоулер (29-16). Оба бойца не боялись обмениваться тяжелыми ударами, и во втором раунде Барберена отправил Лоулера в технический нокаут. За это бойцы получили 50 тысяч долларов.

Также бонус «Выступление вечера» забрали Джалин Тернер (13-5), оформивший пятую подряд досрочную победу, и Юлия Столяренко (10-6), одержавшая верх над Джессикой Роуз-Кларк (11-8) сабмишном в первом раунде.

Турнир UFC 276 состоялся 3 июня на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.