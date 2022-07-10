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Сегодня, 09:10

Реакция бойцов на победу Физиева над дос Аньосом на UFC on ESPN 39

Порье и Стерлинг отреагировали на победу Физиева над дос Аньосом на UFC on ESPN 39
Давид Хачатрян
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Бойцы UFC, а также журналист Ариэль Хельвани оценили в Twitter выступление 29-летнего азербайджанского бойца Рафаэля Физиева (12-1) в бою против бразильца Рафаэля дос Аньоса (31-14) на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Дастин Порье: «Хорошая работа корпусом от Физиева».

Гилберт Бернс: «Уоу! Мои поздравления, Рафаэль Физиев! При всем уважении к легенде Рафаэлю дос Аньосу! Держи голову выше, братан».

Белал Мухаммад: «Хорошая остановка. Тот удар Физиева был очень точным».

Алджамейн Стерлинг: «Обычно Маркс один из лучших рефери, но эта остановка была слишком ранней. Хотелось бы увидеть, сможет ли РДА восстановиться. Скомканное окончание отличной битвы».

Ариэль Хельвани: «Физиев официально вошел в гонку за титул. Большая победа над легендой РДА. Добро пожаловать в танцы».

Белал Мухаммад: «Физиев против Гэтжи — это был бы бой со всеми формами насилия».

Генри Сехудо: «Физиев очень опасен. У него отличная стойка, кардио и защита от тейкдаунов. Этот чувак — угроза любому в легком дивизионе».

Рафаэль Физиев
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