Физиев заработал бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на турнире в UFC

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев получил бонус за лучшее выступление вечера на турнире UFC on ESPN 39.

29-летний Физиев нокаутировал бразильца Рафаэля дос Аньоса в пятом раунде. Еще один бонус в размере 50 тысяч долларов получил Чейз Шерман, нокаутировав в третьем раунде Джареда Вандеру.

Бой между Майклом Джонсоном и Джейми Малларки признан лучшим поединком вечера.