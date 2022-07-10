Рафаэль Физиев получил бонус за выступление вечера в UFC. Джонсон — Малларки — лучший бой вечера
Физиев заработал бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на турнире в UFC
Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев получил бонус за лучшее выступление вечера на турнире UFC on ESPN 39.
29-летний Физиев нокаутировал бразильца Рафаэля дос Аньоса в пятом раунде. Еще один бонус в размере 50 тысяч долларов получил Чейз Шерман, нокаутировав в третьем раунде Джареда Вандеру.
Бой между Майклом Джонсоном и Джейми Малларки признан лучшим поединком вечера.
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