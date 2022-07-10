Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:08

Рафаэль Физиев получил бонус за выступление вечера в UFC. Джонсон — Малларки — лучший бой вечера

Физиев заработал бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на турнире в UFC
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев получил бонус за лучшее выступление вечера на турнире UFC on ESPN 39.

29-летний Физиев нокаутировал бразильца Рафаэля дос Аньоса в пятом раунде. Еще один бонус в размере 50 тысяч долларов получил Чейз Шерман, нокаутировав в третьем раунде Джареда Вандеру.

Бой между Майклом Джонсоном и Джейми Малларки признан лучшим поединком вечера.

Рафаэль Физиев
UFC
0
Читайте также
Сколько можно бегать в жару? Мнение эксперта
«Спартак» абаскалился. В борьбе за Суперкубок «Зенит» снова нанес красно-белым крупное оскорбление
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рафаэль Физиев: «Я хочу драться с Джастином Гэтжи»

Реакция бойцов на победу Физиева над дос Аньосом на UFC on ESPN 39
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости