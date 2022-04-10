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Сегодня, 11:01

Сехудо объявил о возобновлении карьеры бойца

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Генри Сехудо.
Фото AFP

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) объявил о возобновлении карьеры бойца.

Это заявление последовало после того, как его подопечный Чан Сун Юнг (17-7), известный как «Корейский Зомби», потерпел сокрушительное поражение от чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (24-1) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида..

«Я собираюсь вернуться обратно», — написал Сехудо в Twitter.

Сехудо неоднократно намекал на возвращение в UFC. В последнее время американец бросал вызов бывшему двойному чемпиону UFC в полулегком и легком весе Конору Макгрегору (22-6)

«Давай подпишем контракт. Я готов подняться в легкий вес, чтобы сразиться с Конором, — обратился Сехудо к Макгрегору на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show. —  Но у меня есть условие. Конор должен выйти в октагон трезвым. Думаю, что это возможно. Мы закатили бы отличный бой».

Сехудо завершил карьеру бойца 10 мая 2020 года после победы над Домиником Крузом (24-3) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 249.

Генри Сехудо
Конор Макгрегор
ММА
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