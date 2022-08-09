Бусурманкул Абдибаит Уулу лишен титула чемпиона Eagle FC

Экс-чемпион Eagle FC Бусурманкул Абдибаит Уулу (14-3) лишен титула чемпиона в полулегком весе из-за того, что не смог сделать вес в преддверии поединка с Расулом Магомедовым (11-3) на Eagle FC 49.

Уроженец Киргизии показал перевес в 1,4 кг на весах. Поединок с Магомедовым остается в силе. Eagle FC 49 состоится 10 августа в Бишкеке, Киргизия.

Киргизский боец идет на серии из шести побед. В прошлом бою он одолел Руслана Яманбаева (9-8) техническим нокаутом 3 августа 2021 года на Eagle FC 38 в Иссык-Куль, Киргизия.

Магомедов идет на серии из двух побед. В прошлом поединке он выиграл у Абдурахмана Гитиновасова (7-2) раздельным решением судей 18 февраля на Eagle FC 45 в Москве.