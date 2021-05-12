Рамзан Кадыров: «Я не говорю, что Хабиб не чемпион. Но UFC, если захочет, может сделать чемпиона из любого»

Глава Чечни Рамзан Кадыров вспомнил бой Хабиба Нурмагомедова за титул UFC в 2018 году, а также предрек Хамзату Чимаеву чемпионство.

«Я не говорю, что Хабиб — не чемпион. Он чемпион, и он сделал свое дело очень аккуратно, правильно, четко, не спеша. Это однозначно. Делал свое дело, но если UFC захочет, то они могут сделать из любого... Посмотрите кто там, и как он выступает. Человек два года не выступает в этой организации, затем он выходит и выступает с чемпионами. Или какой-то человек занимается недвижимостью (речь об Эле Яквинте — сопернике Нурмагомедова. — Прим. «СЭ») — риелтор — выходит, выступает, дерется. Вот это вот хорошая организация. Менеджмент у них хороший. Так что... Хамзат должен забрать пояс. И не один. Если Всевышней даст, то он заберет и не один пояс, потому что он заслуживает этого. А тем чемпионам, которые забрали пояса и остались чемпионами непобежденными, мы им желаем удачи», — заявил Кадыров в прямом эфире Instagram.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Эла Яквинты состоялся в апреле 2018 года в Бруклине. Россиянин одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в легком весе. С того момента Нурмагомедов успел трижды защитить пояс. В последнем бою, который состоялся в октябре прошлого года, Хабиб победил Джастина Гэтжи болевым приемом и завершил карьеру с рекордом 29-0.