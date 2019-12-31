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Рампейдж после поражения от Емельяненко бросался деньгами в ночном клубе

31 декабря 2019, 22:10

Американский боец ММА Куинтон «Рампейдж» Джексон выложил в Instagram видео, как он отмечает Новый год в токийском ночном клубе. На видео 41-летний Джексон ходит по залу и бросает денежные купюры.

29 декабря американец проиграл 43-летнему россиянину Федору Емельяненко в бою на турнире Bellator 237 в Сайтаме. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.

На счету Джексона 38 побед и 14 поражений в ММА. Он выступает с 1999 года.

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