Рампейдж после поражения от Емельяненко бросался деньгами в ночном клубе

Американский боец ММА Куинтон «Рампейдж» Джексон выложил в Instagram видео, как он отмечает Новый год в токийском ночном клубе. На видео 41-летний Джексон ходит по залу и бросает денежные купюры.

29 декабря американец проиграл 43-летнему россиянину Федору Емельяненко в бою на турнире Bellator 237 в Сайтаме. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.

На счету Джексона 38 побед и 14 поражений в ММА. Он выступает с 1999 года.