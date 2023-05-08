Рамазан Исмаилов заявил, что Умар Нурмагомедов сильнее Двалишвили во всех компонентах

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, предположил, как может сложиться потенциальный бой Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили.

«Умар — топовый боец. Хочется, чтобы он после Хабиба на высочайшем уровне представлял Дагестан. Конкуренция в дивизионе для него есть, но не в лице О'Мэлли. Стерлинг и Двалишвили с борцовской базой могут конкурировать. Мы видели, что в последнем бою Умар дрался в стойке, но я не думаю, что он будет заигрывать в стойке с О'Мэлли. В зале Хабиба Нурмагомедова хорошие аналитики, они видят, с кем и как нужно драться. Если ты дерешься с ударником, будучи вольником, надо валить соперника и показывать свои сильные стороны. Если Двалишвили будет работать так же, как с Яном, то будет заходить в его воду. Он попытается свалить Умара и окажется у него дома. Там уже доминировать будет тот, у кого лучше борьба на данный момент. Мы видели, как Умар набрал в стойке в плане кикбоксинга. Нурмагомедов посильнее во всех компонентах. Козырь Мераба — это нереальное кардио, благодаря которому он может делать много действий. Если ты слабее него в кардио, то после третьего раунда начнешь проседать», — приводит слова