Сехудо бросил вызов Двалишвили: «Хочу голову Мераба на тарелке!»
Сехудо вызвал на бой Двалишвили
Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо вызвал на бой Мераба Двалишвили.
«Это дерьмо еще далеко от завершения! Дана Уайт, я хочу голову Мераба на тарелке на UFC Boston!» — написал Сехудо в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
На турнире UFC 288, который проходил в ночь на 7 мая в США, Сехудо раздельным решением судей уступил другу и товарищу по команде Двалишвили американцу Алджамейну Стерлингу.
В последнем поединке Двалишвили единогласным решением судей победил экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна.
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