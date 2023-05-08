Рамазан Исмаилов назвал бой Стерлинга с О'Мэлли неконкурентным

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, отметил, что у Шона О'Мэлли нет шансов в бою против чемпиона UFC Алджамейна Стерлинга.

«Этот бой вообще неконкурентный. Я не знаю, что надо сделать О'Мэлли, чтобы он остановил физическую мощь в лице Стерлинга. Думаю, Алджамейн все пять раундов будет валить, бить и доминировать. Не исключаю, что он победит техническим нокаутом», — приводит слова Исмаилова «РБ Спорт».

7 мая Стерлинг победил раздельным решением судей Генри Сехудо и защитил пояс чемпиона UFC в легчайшем дивизионе. После боя в октагон поднялся О'Мэлли, с которым у Стерлинга случилась перепалка. Позже стало известно, что их поединок может состояться в конце лета.

На счету Стерлинга 23 победы и три поражения. Он выиграл девять боев подряд и дважды защищал чемпионский пояс. У О'Мэлли 16 побед и одно поражение. Он идет на серии из четырех выигранных поединков.