Российский боец ММА Юсуф Раисов поделился эмоциями после схватки по грэпплингу с Мурадом Мачаевым в рамках EFC 40.

«Я очень доволен, — сказал Раисов в интервью «СЭ». — Изначально был настроен на победу, но после схватки я вдвойне рад, что она закончилась вничью. Мурад — мой брат. Мы оба ответили за слова. Зрители знают, что мы два близких друга и они думали, что мы не будем рубиться. Но это была жесткая и бескомпромиссная схватка, и заслуженная ничья. Я думаю, мы оба довольны».

Схватка между Раисовым и Мачаевым прошла 4 сентября в Альметьевске и завершилась вничью.